Danıştay, Barajı Yeniden 125 Bine Düşürdü

ARDA KUZEY KESKİN DANIŞTAY’A BAŞVURDU

Hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması barajının 125 binden 100 bine indirilmesine karşı mücadele eden Arda Kuzey Keskin (20), Danıştay’a yaptığı başvuru ile barajın yeniden 125 bine düşmesini sağladı. Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” diye konuştu. Yalova’da yaşayan Keskin, babası gibi avukat olabilmek için üniversite sınavına hazırlanıyordu. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması barajını değiştirdi.

BARAJ DEĞİŞİKLİĞİ MAĞDURİYET YARATTI

Keskin, 125 bin olan barajın 100 bine düşmesinin ardından sınav sonucunda 112 bin 836’ncı olarak yer aldı ve bu değişikliğin kendisi için mağduriyet yarattığını savundu. Keskin, uzun bir hazırlık sürecinin ardından YÖK’ün barajı sınavın yapılmasına sadece 4 ay kala yükseltmesinin çok ani bir karar olduğunu vurguladı. Bu durumun, eğitim hakkını ölçüsüz bir şekilde kısıtladığını belirten Keskin, yeni başarı sırası şartının nedeninin yeterince açıklanmadığını düşünüp Danıştay’a dava açtı.

DANIŞTAY KARARI YÖK’Ü ETKİLEDİ

Mahkeme, YÖK’ün hazırladığı 2025-YKS Kılavuzu’ndaki değişikliğin yürütmesini durdurdu. Bu kararın ardından YÖK de barajı yeniden 125 bine düşürdü. Keskin, “Sene başından itibaren 125 bininci sıralamaya göre çalışma yaptım. O yüzden bu kararı Danıştay’a taşıdık” dedi. Keskin, hukuk alanı ile ilgilenmeye devam edeceğini ve Koç Üniversitesi’ni yazmayı planladığını da ekledi.

BABASI KAAAN KESKİN’DEN DESTEK

Arda’nın babası Kaan Keskin, YÖK’un 125 bin olan barajı 100 bine indirmesinin birçok öğrenci arasında mağduriyet yaratığını belirtti. Keskin, “Biz bu mağduriyetin giderilmesi için dava açtık. Danıştay, yürütmenin durdurulması kararı verdi ve barajı yeniden 125 bine getirdi. Bütün öğrencilere hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Kaan Keskin, YÖK’ün bu kararının yanında kontenjanları düşürdüğüne de dikkat çekerek, “Oğlumun da avukat olmasını istiyorum. Çok çalıştı ama YÖK’ün bu kararıyla mağdur oldu. Yargı mağduriyetimizi giderdi. YÖK de yargı kararına uydu” dedi.