Danıştay Başkanından Önemli Açıklamalar Geldi

DANIŞTAY’IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Danıştay’ın 157’nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde başkan Zeki Yiğit, önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit, “Dosyaların karara bağlanmasındaki ortalama süre 2020 yılında 668 gün iken, beş yıllık süre sonunda 2024 yılı itibarıyla dosyaların ortalama görülme süresi 413 güne inmiştir. Hedefimiz ve gayretimiz bu süreyi daha da aşağı çekmek” şeklinde konuştu. Yiğit, kurumun yargının üstünde yer almadığını belirterek, adaletin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

HUKUK DEVLETİNİN TEMEL UNSURLARI

Başkan Yiğit, “Yargı daima hukukun uygulanmasının ve adaletin tesisinin güvencesi olmalıdır” ifadesini kullanarak, hukukun üstünlüğü ilkesinin önemine dikkat çekti. İdarenin yargısal denetiminin, yürütme organının iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun bağımsız yargı organları tarafından incelenmesi süreci olduğunu belirtti. Bu sürecin bireylerin idarenin uygulamalarına karşı korunmasını sağladığını ve adil bir ilişki oluşturduğunu söyledi.

Yargının bağımsız ve tarafsız işleyebilmesinin hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Yiğit, “Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının baskı olmaksızın yalnızca anayasa ve yasalar çerçevesinde karar alabilmesini ifade ederken, yargının tarafsızlığı, hakimlerin nesnel ve adil bir yaklaşım sergilemesini tanımlar” dedi. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasının bireylerin hukuki güvenliğini teminat altına aldığını belirtti.

ADALET ANLAYIŞI VE EKONOMİK HAKLAR

Yiğit, adaletin yalnızca yargı düzeninde değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasal hakların da korunmasında önemli olduğunu ifade etti. “Günümüzün adalet anlayışı, bireysel hakların korunmasının yanı sıra, gelir dağılımının dengelenmesi gibi unsurları da kapsar” diyen Yiğit, anayasanın adalet ve sosyal hukuk devleti ilkelerini desteklediğini vurguladı.

Danıştay’ın iş yükünün azaltılması için çabalarını sürdürdüğünü belirten Yiğit, 2016 yılında yürürlüğe giren idari yargıda istinaf kanun yolunun iş yükünü büyük ölçüde azalttığını söyledi. Ancak son yıllarda artan dosya sayısına değinerek, “2021 yılı içinde Danıştay’a gelen dosya 88 bin 64, 2022 yılında 90 bin 58 ve 2023 yılında 91 bin 555 adet olmuştur” dedi. Yiğit, 2024 yılında gelen dosyaların çıkan dosyalara oranının yüzde 115 olduğunu belirterek, dosyaların karara bağlanma süresinin 2020’daki 668 günden, 2024’te 413 güne indiğini ifade etti.