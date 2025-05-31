Danıştay, Cerattepe Keşfi Yaptı

KEŞİF SÜRECI VE YENİ GELİŞMELER

Artvin Cerattepe madeni ile ilgili Danıştay’ın yeni kararı doğrultusunda, Artvin’in Zelosman mevkiinde yeniden keşif yapıldı. Keşif sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın, “Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından zaten ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Mahkemenin bu kararından dönmesini hukuken mümkün görmüyoruz. Böyle bir karar, hukuka, adalete ve vicdana aykırı olur. Bu nedenle bugün mahkemeden beklentimiz, bir kez daha iptal kararı vermesi yönündedir” açıklamasında bulundu. Yeşil Artvin Derneği, uzun yıllardır Cerattepe’deki maden mücadelesini yürütüyor ve Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ kararı vererek bu süreçte önemli bir adım atmıştı.

DANIŞTAY’IN BOZMA KARARI VE ELEŞTİRİLER

Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararını iptal etmişti. Ancak maden şirketi, bu iptali Danıştay’a taşıyarak hukuki süreci uzatma çabasına girdi. Danıştay, bölgede bulunan teleferik hattının taşıma kapasitesinin yetersiz olduğunu öne sürerek yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Keşif sırasında Yeşil Artvin Derneği üyeleri ve çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Avukat Bedrettin Kalın, “Bugün Cerattepe davamızın keşfi vardı. Bildiğiniz gibi Cerattepe mücadelesinde geçmişte birçok hukuki kazanım elde etmiştik” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

ÇEVRESEL TAHİRİBAT ÜZERİNE VURGU

Danıştay, bozma gerekçesinde teleferik hattının maden rezervini taşıyıp taşıyamayacağının incelenmesi gerektiğini belirtse de Yeşil Artvin Derneği, bu davanın asıl konusunun maden faaliyetlerinin yarattığı çevresel tahribat olduğunun altını çizdi. Kalın, “Biz bu davayı, Cerattepe’de yürütülmek istenen madencilik faaliyetinin yaşam alanlarımıza, doğaya ve insan sağlığına vereceği zararlar nedeniyle açtık” ifadeleriyle çevresel kaygıları dile getirdi. Ayrıca, Danıştay’ın kararıyla ilgili, “Mesele rezervin taşınması değil, hiç çıkarılmamasıdır” diyerek maden faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden hatırlattı.

BİRKEZ DAHA MAHKEME BEKLENTİLERİ

Kalın, Danıştay’ın, “teleferik hattının taşıma kapasitesi” üzerinden verdiği kararın, yargının işleyişi açısından kaygı verici olduğunu belirtti. Rize İdare Mahkemesi’nin Danıştay’ın bu kararına uyarak keşif yapılmasına onay vermesi, derneğin endişelerini artırdı. Avukat, “Davamızın konusu teleferik hattının taşıma kapasitesi değil; çevresel tahribat, doğa ve yaşam hakkıdır. Bu nedenle, bugün mahkemeden beklentimiz, bir kez daha iptal kararı vermesi yönündedir” diyerek mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.