Danıştay, Yemek Kartlarını Marketlerde Geçerli Kıldı

DANIŞTAY’IN ÖNEMLİ KARARI

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağına ve prime esas kazanç sayılıp sayılmayacağına dair belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli bir karar aldı. Bu karara göre, işverenin çalışanına sunduğu yemek kartı, çeki ya da kuponunun lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak kabul edilecek ve sigorta primi hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARINDA GENİŞLEME

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın bu kararıyla yemek kartlarının geçerli olduğu alanlar geniş bir şekilde yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesiyle, beslenme ihtiyacının karşılanmasında yemek kartlarının çeşitli alanlarda geçerli olduğunu ortaya koydu.

NAKİT ÖDEMEDE SINIRLAMA

Kararda, yemek kartında bulunan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılmaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Böylece yemek kartı ile yapılan harcamalar, nakit ödeme olarak sayılmayacak ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Daha önce SGK, yayınladığı genelge ile yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini bildirmişti. Danıştay kararı da bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde de kullanılabileceğini ve ayni yardım olarak nitelendirileceğini belirtti.

MARKET KULLANIMI DEVAM EDECEK

Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki veya kupon üzerindeki tutarlar, geçmişte olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar, nakit ödeme konumunda sayılmayacak ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacak.