Ekonomi

Danıştay, Yemek Kartlarının Kullanımını Belirledi

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DİRENİŞİ GİDEREN ÖNEMLİ KARAR

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda kullanılabileceği ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli bir karara imza attı. Karara göre, işverenlerin çalışanlarına verdiği yemek kartları, çeki ya da kuponu lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanıldığında ayni yardım olarak değerlendirilecek ve sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLETİLDİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın kararıyla yemek kartlarının kullanım alanları geniş bir şekilde yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesiyle beslenme ihtiyacını karşılayan her yerde yemek kartlarının geçerli olacağını açıkladı.

AYNİ YARDIM KAPSAMINA ALINACAK

Kararda, yemek kartında yer alan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılamaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylelikle yemek kartıyla yapılan harcamalar nakit ödeme olarak sayılmayacak ve dolayısıyla prime esas kazancı etkilemeyecek. Daha önce SGK, yayınladığı genelge ile yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması durumunda prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay kararı ise bu genelge ile uyumlu olarak yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğuna karar verdi.

MARKET KULLANIMI SERBEST KALACAK

Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki ya da kuponlarına yüklenen tutarlar, daha önce olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar, nakdi ödeme olarak kabul edilmeyecek ve sigorta primine tabi tutulmayacak.

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