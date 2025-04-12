Danla Bilic, Berk Çetin’den Şiddet Gördü

DANLA BILIC’İN TACİZ İDDİALARI

Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından hem dijital ortamda tacize uğradığını hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Ayrıldıktan sonra uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen Çetin’in bu yasağı çiğneyerek kendisine yaklaşmayı sürdürdüğünü ifade eden Bilic, en son bir spor kulübünde güvenlik kameralarının önünde darp edildiğini de dile getirdi. Danla Bilic, darp raporu aldığını ve ayrılık sürecinin ardından yaşadığı korkunç olayları anlattığını, hukuki sürecin ilerlemesini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ekledi.

BERK ÇETİN’DEN AÇIKLAMA

Haberlerin yarattığı sansasyonun ardından Berk Çetin, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Çetin, “Müvekkil Berk Çetin hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medyada öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İtibarını zedeleyecek şekilde yapılan haberler hakkında süreç başlatılacaktır. Uzaklaştırma kararının ihlal edilip edilemediği konusu yargının görev alanındadır. Bu hususta henüz bir karar verilmemiştir” diyerek iddiaları yalanladı. Berk Çetin’in darp iddialarını yalanlamasının ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaşarak, “Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu” ifadelerini kullandı.

Danla Bilic’in paylaşımlarının ardından peş peşe destek mesajları geldi. Bilic’in eski sevgilisi Emirhan Çakal, “Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir” dedi. Yaşanan olayların ardından, Danla Bilic’le uzun süredir görüşmediği bilinen Ala Tokel de dikkat çeken bir destek mesajı paylaştı. Tokel, paylaşımında, “Bu pislik benim şubelerimi arayarak bile Danla’ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi. Cezası sadece uzaklaştırma olmamalı” ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, iki isim arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlandı.