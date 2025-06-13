Danla Bilic, Estetik İçin Harcama Yaptı

KONUŞULAN İSİM: DANLA BİLİC

Sosyal medya alanında en çok gündeme gelen isimlerden biri olan Danla Bilic, estetik operasyonlarla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalarla dikkat çekiyor. Ünlü fenomen, son dokuz yıl içerisinde yaptığı estetik işlemler için toplamda yaklaşık 300 bin dolar harcadığını aktardı. İlk olarak yıllar önce paylaştığı makyaj içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Bilic, zamanla fiziksel görünümünde meydana gelen köklü değişimle de öne çıkmaya başladı. 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla dönüşüm sürecine giren Bilic, hemen ardından estetik operasyonlara yönelmeye başladı.

ESTETİK HARCAMALARI

Burun estetiği, kalça dolgusu, meme estetiği ve göz çektirme gibi bir dizi işlem yaptıran Danla Bilic, kararlarının arkasında durarak, “Her operasyona bilinçli şekilde girdim, pişman değilim” sözleriyle görüşlerini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez kalça dolgusu ameliyatına giren Bilic, bu işlemin kaburgalarını dahi etkilediğini dile getirdi. Ünlü fenomen, sadece bu düzeltme operasyonu için 70 bin dolar ödediğini söyledi. Tüm estetik sürecinde toplamda yaklaşık 300 bin doları yani güncel kurla 11 milyon 829 bin TL’yi harcadığını da ilk defa kamuoyuyla paylaştı.

Estetik konusundaki eleştirilere aldırış etmediğini vurgulayan Bilic, “Bazen insanlar geçmiş fotoğraflarımı paylaşıyor. Ben üzülmek yerine, ‘Ne iyi yapmışım’ diyorum” ifadeleriyle eleştirilere yaklaşımını açıkladı.