Danla Bilic Evinde Cadılar Bayramı Kutladı!

CADILAR BAYRAMI PARTİSİ

Sosyal medya dünyasının tanınmış ismi Danla Bilic, evinde cadılar bayramı temalı bir parti düzenledi. Bu eğlenceli anları Instagram üzerinden takipçileri ile paylaşan Danla Bilic, binlerce beğeni almayı başardı. Sosyal medya fenomenleri arasında oldukça popüler olan Danla Bilic, bu özel gün için hazırlıklar yaparak arkadaşlarıyla bir araya geldi.

KATILIMCILAR VE PAYLAŞIMLAR

İkonik partiyi yalnız bırakmayan isimler arasında Survivor’dan tanıdığımız Cemal Can Canseven ve Ala Tokel de yer aldı. Ala Tokel ve onun kardeşi, partinin keyifli anlarını Instagram hesaplarından takipçilerine aktarmaktan geri durmadı. Cemal Can Canseven ise yaptığı bir paylaşıma “Akşam yemeğe gelsene” notunu düştü. İşte bu eğlenceli anların detayları ve paylaşımları, sosyal medya platformlarında ilgiyle karşılandı.