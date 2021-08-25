Danla Bilic sevgilisinden ayrıldı

Ünlü internet fenomeni Danla Bilic’in altı aydır aşk yaşadığı Poyraz Teoman’dan ayrıldığı iddia edildi.

Danla Bilic, yaklaşık altı ay önce aşk yaşamaya başladığı Poyraz Teoman ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sildi. Danla Bilic’in bu hamlesi çiftin ayrıldığına yorumlandı.

26 yaşındaki Damla Bilic, yaklaşık altı ay önce Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman’ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic’in bu hamlesi, “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bilic, daha önce, “Evlilik için çok diri ve gencim” şeklinde konuşmuştu

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. “Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım.” diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti. Danla Bilic, “Ben ‘Yatarak para kazanıyorsunuz’ sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz” demişti.