Danla Bilic’ten Eski Sevgiliye Hukuki Adım

DANLA BİLİC’İN HUKUKİ SÜREÇLERİ

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarından ziyade özel hayatındaki sorunlarla dikkati çeken Danla Bilic, zorlu süreç nedeniyle hukuki yollara başvurdu. “Danla Bilic’in eski sevgilisi kim?” sorusunu merak edenler için bu ilişkinin detayları dikkat çekiyor. İddialara göre, Berk Çetin’in uzaklaştırma kararına rağmen, ihlallere devam ettiği öne sürüldü.

Danla Bilic’in eski sevgilisi, toplumda tanınan jokey Berk Çetin. İkili arasındaki geçmiş ilişki, son gelişmelerle yeniden gündeme taşındı. Danla Bilic, ayrılıktan sonra Berk Çetin’in ısrarlı takibine maruz kaldığını belirtip mahkemeye müracaat etti. Bilic, yaşadığı fiziksel şiddet ve tehditler dolayısıyla uzaklaştırma kararı aldı.

Elde edilen bilgilere göre, Berk Çetin’in İstanbul’daki Atlı Spor Kulübü’nde Danla Bilic’e yumruk attığı iddiaları gündem oldu. Çetin’in sadece fiziksel şiddetle kalmadığı, Danla Bilic’in çalışma ofisine de baskın düzenlediği iddia ediliyor. Tüm bu olayların ardından Danla Bilic, güvenliğini sağlamak ve kendini koruyabilmek amacıyla hukuki süreç başlattı. Bu gelişmeler sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.