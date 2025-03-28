Danla Bilic ve Berk Çetin Davasında Gelişmeler

ÇEKİLEN ŞİDDET VE TEHDİTLER

Makyaj videolarıyla geniş bir izleyici kitlesi oluşturan ve özel hayatıyla sıklıkla dikkat çeken Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin’den şiddet ve tehditler gördüğü gerekçesiyle yasal adım attı. Ayrılığın ardından Çetin’in Bilic’e karşı fiziksel saldırılarda bulunduğu ve tacizde bulunduğu iddiaları ortaya çıktı. Bu durum üzerine Bilic’in mahkeme aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı bilgisi alındı.

İLİŞKİLERİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Ocak ayında sonlanan ilişkilerinin ardından, Berk Çetin’in birçok kez Danla Bilic ile iletişim kurmaya çalıştığı öne sürüldü. Telefonla ve ortak tanıdıkları vasıtasıyla rahatsız etmekle kalmayıp, kurye kılığına girerek Bilic’in kapısını zorlaması ve aracını takip etmesi gibi eylemler gerçekleştirdiği iddiaları var. Çetin’in ayrıca Bilic’e fiziksel şiddet uyguladığı da belirtildi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, Çetin’in tehditlerini sürdürdüğü ve Danla Bilic’e Atlı Spor Kulübü’nde yumruk attığı ileri sürüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE YAPILAN BAŞVURU

Olayın ardından Danla Bilic, durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikâyette bulundu. Ancak, Berk Çetin’in Bilic’in Arnavutköy’de bulunan işyerine giderek bir kez daha kararları ihlal ettiği iddia edildi. Polis olay yerine ulaşmadan Çetin’in kaçarak uzaklaştığı kaydedildi. Bilic’in, kamera kayıtlardan elde edilen delilleri savcılığa sunduğu ve ek tedbirler talep ettiği bilgisi de edinildi.