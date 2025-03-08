Danla Bilic ve Emirhan Çakal Ayrılığı

DANLA BİLİC VE EMİRHAN ÇAKAL’IN AYRILIĞI

YouTube’da makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük olan rapçi Emirhan Çakal ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, 2024 yılına girmeden önce Bilic ve Çakal arasında ayrılık kararı alındı. Yaşanan ayrılığın sebeplerine dair konuşan Danla Bilic, “Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan’la bir konuştuk” sözlerini dile getirdi.

Danla Bilic, özel hayatıyla ilgili gündemi sıcak tutmayı başarmaya devam ediyor. Eski sevgilisi Emirhan Çakal’ı YouTube kanalında ağırlayan Bilic, aralarındaki samimi diyaloglarla dikkat çekti. Rapçi Çakal, Bilic’in çevresindeki bir arkadaşıyla ilgili hislerini açıkça ifade etti. “Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun” diyerek bu kişinin kim olduğunu açıkça belirtti.

CEMAL CAN CANSEVEN’İN İSMİ ORTAYA ÇIKTI

Bazı kısımlarda sesi “bip”lenen bu kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Ancak Emirhan Çakal’ın video sırasında “Cemal” ismini anması, bu kişinin Cemal Can Canseven olduğunu ortaya çıkardı. Cemal Can Canseven, o dönem Danla Bilic ve Emirhan Çakal arasındaki ayrılığa dair, “2-3 gün sonra malzemeyi görürsünüz” ifadeleriyle ipucu vermişti.