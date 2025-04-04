Danla Bilic X Hesabını Kapattı

DANLA BİLİC’İN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Danla Bilic, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Açık sözlülüğü ile bilinen fenomen, yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına kayıtsız kalan ünlü kişilere karşı tepkisini dile getirmişti. Bilic, sosyal medya paylaşımlarıyla sadece takipçileriyle değil, aynı zamanda kamuoyu ile de etkileşim kurmayı hedefliyor.

TANAL’IN TAKLİDİ VE X HESABINI KAPATMA KARARI

Danla Bilic, en son CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın ikonik tekrar etme biçimini taklit ettiği bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. “Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz” diyerek eleştirilere karşı net bir yanıt veren Bilic, ardından beklenmedik bir şekilde X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. Bu ani kararın sebepleri henüz netlik kazanmadı; ancak takipçileri arasında farklı spekülasyonlara yol açtı.

Danla Bilic, her fırsatta İmamoğlu’na olan desteğini sosyal medya aracılığıyla gösteriyor. Geçtiğimiz hafta X sayfasından boykot çağrısı yaparak, “2018’den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız” şeklinde ifadelerle duruşunu pekiştirdi.