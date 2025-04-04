Danla Bilic X Hesabını Neden Kapattı?

DANLA BİLIC’İN AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ

Danla Bilic, net ve açık sözlülüğü ile toplumsal olaylara olan tepkileriyle tanınıyor. Son zamanlarda özellikle siyasi paylaşımlarıyla dikkat çeken bu fenomen isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması karşısında sessiz kalan ünlülere karşı bir tepki göstermişti. Bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Bilic, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar aracılığıyla yalnızca takipçileriyle değil, aynı zamanda kamuoyuyla da bağlantı kurmaya çalışıyor. Son olarak, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın dikkat çeken üslubunu taklit ettiği bir video ile sosyal medyada dikkat çekici bir etki yaratmıştı. “Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz” diyerek gelen eleştirilere net bir yanıt veren Bilic, bu sefer beklenmedik bir kararla X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma sürecine girdi.

HESABINI KAPATMA NEDENİ BELİRSİZ

Bu ani kararın arkasındaki sebep henüz netleşmiş değil. Danla Bilic’in sosyal medya üzerindeki bu ani duruşu ve hesabını kapatma kararı, merak uyandıran bir konu haline geldi.