Danny Elgarat, Netanyahu’ya Suçlamalarda Bulundu

Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Tepkiler

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde cenazesi teslim edilen İsrailli esir Itzik Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, İsraillilerin Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılayacağını” ifade ederek, toplumun her kesimine hükümetin istifası için başlatılan “ayaklanmaya” katılma çağrısı yaptı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi’ndeki esir yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürmesini ve hükümetin istifasını talep ederek Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binası etrafında toplandı.

Elgarat’ın Çarpıcı Açıklamaları

Gözlemcilerin önünde konuşan Elgarat, “Netanyahu, seni halkına karşı işlediğin suçlardan yargılayacağız” diyerek dikkat çekti. Elgarat, Netanyahu liderliğindeki hükümeti, İsrailli esirleri kaderlerine terk etmekle suçlayarak, “Bugün burada gördüğünüz şey bir ayaklanma” dedi. Toplumun genelini “ayaklanmaya” katılmaya davet eden Elgarat, “Tüm alışveriş merkezlerinin, bankaların, teknoloji şirketlerinin kepenklerini indirin. Gelin ülkeyi kurtarın. Ülkenin kaderi esirlerin hayatına bağlı” şeklinde konuştu.

Müzakere ve Suçlamalar

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılması gereken esir askerlerden Matan Angrest’in teyzesi Meirav Angrest Rahamim, Netanyahu’nun yeğenine “esaret altında terkedilmiş üçüncü sınıf vatandaş” muamelesi yaptığını belirtti. Rahamim, Netanyahu ve hükümetini, imzaladıkları anlaşmanın ikinci aşaması yerine “savaşın bir sonraki aşamasını başlatmaya çalışmakla” suçladı. İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu’yu Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle itham ediyor.

Ateşkes Sürecinde Gelişmeler

Hamas, 14 Mart’ta Doha’da müzakere edilen teklifi kabul ederek, Gazze’de esir tutulan biri hayatta 4’ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini açıkladı. İsrail ise, Hamas’ın ateşkese ara bulucu ülkelerin sunduğu öneriye olumlu yanıt vermesini “psikolojik savaş” olarak değerlendirdi. Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre kalıcı ateşkesin gerçekleşmesi ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için ikinci aşamanın müzakere edilmesini talep ediyor. Öte yandan, İsrail, birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi’nden daha fazla İsrailli esirin serbest kalmasını istemekte. Gazze’de 19 Ocak’ta uygulamaya giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşaması 2 Mart’ta sona ermişti. İsrail, 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne tüm insani yardım malzemelerinin girişini durdurmuş ve 9 Mart’ta da Gazze’ye elektrik tedarikini kesmişti.