DANS, Yeni Ajan Alımı Yapıyor

YENİ AJAN ALIMI DUYURUSU

Bulgaristan’ın Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni istihbarat elemanları almak için ilan yayınladı. İlan, özellikle Türkçe, Farsça ve Arapça konuşan adayların tercih edileceğini vurguluyor. DANS, hem başkent Sofya’daki merkezine hem de Yambol şehrine eleman alımında bulunacak.

İSTİHDAM ŞARTLARI

Yayınlanan ilanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen 6 ajan arandığı belirtildi. Yambol’daki pozisyonlar için ise özel bir dil şartı yok, fakat adayların ekonomik güvenlik alanında görev yapacağı ifade ediliyor. Sadece Bulgaristan vatandaşı olan adayların başvuru yapabileceği, çifte vatandaşlık sahibi olanların, özellikle Türkiye’den zorunlu göç edenlerin ise istihdam edilmeyeceği de ilanda yer aldı.

ÖNEMLİ

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

