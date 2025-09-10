DANS, Yeni Ajan Alımı Yapıyor

YENİ AJAN ALIMI DUYURUSU

Bulgaristan’ın Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni istihbarat elemanları almak için ilan yayınladı. İlan, özellikle Türkçe, Farsça ve Arapça konuşan adayların tercih edileceğini vurguluyor. DANS, hem başkent Sofya’daki merkezine hem de Yambol şehrine eleman alımında bulunacak.

İSTİHDAM ŞARTLARI

Yayınlanan ilanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen 6 ajan arandığı belirtildi. Yambol’daki pozisyonlar için ise özel bir dil şartı yok, fakat adayların ekonomik güvenlik alanında görev yapacağı ifade ediliyor. Sadece Bulgaristan vatandaşı olan adayların başvuru yapabileceği, çifte vatandaşlık sahibi olanların, özellikle Türkiye’den zorunlu göç edenlerin ise istihdam edilmeyeceği de ilanda yer aldı.