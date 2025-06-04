Dar, Hindistan ile Diyaloğa Hazır

PAKİSTAN’IN HİNDİSTAN İLE DİYALOGA HAZIRLIĞI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin Hindistan ile diyaloğa açık olduğunu ifade etti. Geo News’in aktardığına göre, Dar, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki gerilimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dar, “Hindistan ile diyaloğa hazırız ancak görüşmeler konusunda çaresiz değiliz” diyerek, olası diyalogların “terör ve İndus Suları Anlaşması” gibi kritik konuları içermesi gerektiğini vurguladı.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Dar, uluslararası hukuka göre İndus Suları Anlaşması’nın askıya alınmasının veya değiştirilebilmesinin mümkün olamayacağını belirtti. Hindistan’ın Pakistan’ın suyunu farklı yönlere çevirme veya engellemeye yönelik girişimlerinin “savaş ilanı” anlamına geleceğini söyledi. Ayrıca, iki ülke arasında şu anda bir ateşkesin yürürlükte olduğunu da bildirdi. Dar, çatışmalar sırasında Pakistan’ın 6 Hindistan savaş uçağı ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü aktardı ve ülkesinin “askeri tepkisinin” uluslararası düzeyde “takdir gördüğünü” ifade etti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN YAPILACAĞI ÜLKELER

Dar, Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari liderliğindeki bir heyetin, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler ile diplomatik görüşmeler yapmak üzere gönderildiğini açıkladı. Ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’a teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiğini de söyledi. Şerif’in yarın Suudi Arabistan’a da benzer bir ziyaret gerçekleştireceğini bildiren Dar, daha önce iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesinin yalnızca diyalog ve diplomasi ile mümkün olduğunu vurgulayarak, “Samimiyet ve dürüstlük varsa kapsamlı diyalog yoluyla çözüme kavuşabiliriz. Bu meselelerin çözülmesi için büyük bir potansiyel mevcut.” şeklinde konuştu.