Haberler

Dar, Hindistan’ın Durması Halinde Duracak

PAKİSTAN’IN HAZIRLIĞI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın çatışmalara son vermesi durumunda, ülkesinin de benzer bir yaklaşım göstereceğini dile getirdi. Dar, “Onlar durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz” sözleriyle, barış sağlanması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını açıkladı.

GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRILARI

Dar, ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkeler tarafından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaltılması adına yapılan çağrılara dikkat çekti. Bu çağrıların ardından, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi düşürmek amacıyla görüşme fırsatlarının artmış olabileceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mesaj Yayınladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası mesajında, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif olması gerektiğini belirtti ve toplumun birlik içinde engelleri aşarak mutlu bir gelecek kurması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Adana’da 87 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da 'Kayhanlar' çetesiyle ilgili düzenlenen operasyonda 87 kişi gözaltına alındı, 55'i tutuklandı. Çetenin 16 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.