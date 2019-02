Darbeci albay kendi sesini inkar etti!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını inkar stratejisiyle sürdürüyor. Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin bir çoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü.

8 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLDİĞİ DAVA

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz’da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi’nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı görevden ihraç edilen albay Mürsel Çıkrıkçı da savunma yaptı.

KENDİ SESİNE “MONTAJ” DEDİ

Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan Çıkrıkçı, olay günü sadece agresif tavırlar sergileyen vatandaşların ellerini bağladığını söyledi. Bir müştekinin telefonunu açarak konuşmalarını kayda aldığı Çıkrıkçı, seslerin montaj olduğunu ileri sürerek kendisine ait ses kaydını inkar etti.

ÇIKRIKÇI’NIN SES KAYDINDAKİ İFADELERİ

Çıkrıkçı, kendisine ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, darbe gecesi şu ifadeleri kullanıyor:

“Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti yönetimine el koymuştur.”, “Kapat, bütün herkes telefonlarını kapatsın, askerin sözünü dinlediğiniz sürece selamettesiniz. Selamet isteyenler askerin sözünü dinlesinler, şu an askerin sözü devlettir. Bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır. Onlarla beraber olmak isteyenler gerekli sıkıyönetim cezaları ile cezalandırılacaktır.”, “Komutanım bölgeye mühimmat nakli yaptırabilir misin? (Yakın mesafeden silah sesleri geliyor) Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin.”, “Direnen kalabalık var doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içerisine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık, şu an kontrol altında yaklaşık 50-60 yakın insan var, kadın, çocuklar da var içlerinde.”

Sanık Çıkrıkçı, ortaya çıkan bu ses kaydına ilişkin, insanları yönlendiren kısımların kendisine ait olduğunu kabul ederken diğerlerinin ise montaj olduğunu öne sürerek inkar yolunu seçti.