Darende’de 72. Zengibar Şampiyonası Yapıldı

MALATYA’DA GÜREŞ ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde, 72’ncisi gerçekleştirilen Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nın başpehlivanlığını Doğan Uzun kazandı. Darende Güreş Sahası’nda, 27 ilden toplam 475 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, başpehlivanlık mücadelesinde Doğan Uzun ve Efe Anıl Al karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan Uzun, şampiyonluk unvanını elde etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, organizasyona ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin en önemli güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer de dereceye giren güreşçileri tebrik etti ve Darende’nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Etkinlikte güreş ağalığı, iş insanı Hacı Ali Hıradağı’na verildi. Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi.