Darende’de Bahçede Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRSİZ

Malatya’nın Darende ilçesinde bir bahçede meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, İbrahimpaşa Mahallesi Uzunok Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bahçedeki otluk alanda henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ağaçlara ulaştı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

