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Darende’de D-300’de Kaza Meydana Geldi

KAZA VE YARALANMA DURUMU

Malatya’nın Darende ilçesinde D-300 karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında 62 yaşındaki sürücü yaralandı. D-300 karayolu üzerindeki Yukarı Ulupınar mevkiinde, Hüseyin Demir’in (62) kullandığı 46 AFB 736 plakalı otomobil, park alanından çıkmaya çalışırken, Malatya yönüne giden A.Ç. (41) yönetimindeki 34 FF 5021 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE SEVKİ

Her iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda Hüseyin Demir yaralandı. Ancak Demir’in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor. Olayın ardından hemen sağlık ekipleri bölgeye ulaştı ve yaralı sürücüyü Darende Devlet Hastanesine sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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