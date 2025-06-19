Darende’de Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gerçekleşti

DARENDE’DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Malatya’nın Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına karşı düzenlenen kapsamlı operasyonda toplamda 273 adet sikke, 6 adet yüzük, 4 adet heykel ve değişik tarihi objeler ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirası korumak ve tarihi eser kaçakçılığını engellemek amacıyla yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Darende ilçesinde operasyon yaptı.

BASKINLARDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan pek çok obje bulundu. Operasyon dahilinde ele geçirilen 273 adet sikke, 6 adet yüzük, 4 adet heykel ve farklı tarihi eserler güvence altına alındı. Ayrıca, gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.