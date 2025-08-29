Haberler

Darende’de Festivalde Yemek Yarışması Düzenlendi

DARENDE’DE GÜREŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde yöresel yemek yarışması ve geleneksel Türk okçuluğu toyu gerçekleştirildi. Şehir Stadı’nda düzenlenen bu etkinlikte, 23 çeşit yemek alanında uzman şefler ve gurmeler tarafından değerlendirilip puanlandı. Yarışmanın başlangıcında Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinliklere katılan ev hanımlarına katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bozkurt, konuşmasında Darende’nin zengin yemek kültürünü vurgulayarak, “Bereketli bu topraklarda yetişen tahıl ve sebzelerden yapılan lezzetli yemekler, yöreye özgü zengin bir mutfak kültürü oluşturuyor.” dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, Darendeli ev hanımlarının yaptığı yemekler, sunum, tat ve yapılış şekillerine göre değerlendirildi. Yarışmada 1’inci olan Darende Kebabı, 2’nci cevizli kömbe ve 3’üncü ise içli köfte oldu. Dereceye girenlere protokol tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU TOYU

Festival kapsamında ayrıca Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu da yapıldı. Yemek yarışmasının sona ermesinin ardından başlayan bu organizasyona, 9 ilden toplam 150 sporcu katıldı. Okçuluk müsabakaları 6 farklı kategoride gerçekleştirildi ve sporcuların gösterdiği performans izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

