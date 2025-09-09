Darende’de İnşaatta Yangın Çıktı, Korkuttu

DARINDA YANGIN PANİK YARATTI

Malatya’nın Darende ilçesinde inşaatı süren bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın endişeye yol açtı. Alınan bilgilere göre, Darende’ye bağlı Sungur Mahallesi’nde yapım aşamasındaki apartmanın çatısında, şu an için sebepleri bilinmeyen bir yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının hemen ardından, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.