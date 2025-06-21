Darende’de Kaza: Aycan Dinçer Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCUNDA BİR CAN KAYBIDA VAR

Malatya’nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de yaralanıyor. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Darande karayolu Tataruşağı mevkisinde gerçekleşiyor. Nihat Dinçer’in kullandığı 22 AAD 981 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devriliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Aycan Dinçer’in yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Sürücü Nihat Dinçer ve yolcu Mahfus Türkan ise yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınıyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Kazanın ardından yaşamını yitiren Aycan Dinçer’in cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatılıyor.