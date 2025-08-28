Haberler

Darende’de Kontrolden Çıkan Otomobil Üzüm Bağına Uçtu

OTOMOBİL ÜZÜM BAĞINA UÇTU

Malatya’nın Darende ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil üzüm bağlarına uçtu. Bu kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sularında Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Darende yönüne seyreden İ.K. (62) yönetimindeki 06 BLF 196 plakalı otomobil, sürücü kontrolünü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak yanındaki üzüm bağlarına girdi ve ancak orada durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.K. (9) ve G.K. (63) yaralandı. Yaralılar, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

