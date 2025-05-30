Darende’de Kur’an Kursları Kapanışı Yapıldı

KUR’AN KURSUNUN KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde Kur’an kurslarının yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi. İlçe müftülüğünce bir düğün salonunda yapılan program, 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur’an kurslarının katılımıyla başladı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

MÜFTÜDEN VURGULAYICI AÇIKLAMALAR

İlçe Müftüsü Sinan Şen, Kur’an kurslarının “milli ve manevi değerlere bağlı, sevgi, saygı ve kardeşlik temelli bir nesil yetiştirmeye yönelik” önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, kurslarda sadece Kur’an eğitimi değil, değerler eğitimi de veriliyor.

ÖĞRENCİLERİN SUNUMU DİKKAT ÇEKTİ

Eğitim alan öğrenciler, programda ilahi ve şiirler okudu. Kapanış etkinliğine Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve öğrenci velileri katılım gösterdi.