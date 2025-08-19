Darende’de Motosiklet Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA

Malatya’nın Darende ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 13.30 civarında Darende ilçesinin Balaban mevkiinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, M.Ö. (17) idaresindeki 44 AFY 751 plakalı motosiklet, aynı yönde giden R.Y.’nin (55) kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma işlemeleri sürüyor.