Darende’de Motosiklet Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMA

Malatya’nın Darende ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 13.30 civarında Darende ilçesinin Balaban mevkiinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, M.Ö. (17) idaresindeki 44 AFY 751 plakalı motosiklet, aynı yönde giden R.Y.’nin (55) kullandığı çapa motoru ile çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma işlemeleri sürüyor.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

