Haberler

Darende’de Park Halindeki Araç Yandı

YANGIN OLAYI PARK HALİNDEKİ ARAÇTA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’nın Darende ilçesindeki İbrahimpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın ortaya çıktı. 44 ACJ 654 plakalı Fiat Tofaş marka aracın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldığı değerlendiriliyor.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ

Yangını gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine iletti. Ekipler zamanında müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi; fakat araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.