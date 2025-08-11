Darende’de Park Halindeki Araç Yandı

YANGIN OLAYI PARK HALİNDEKİ ARAÇTA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’nın Darende ilçesindeki İbrahimpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın ortaya çıktı. 44 ACJ 654 plakalı Fiat Tofaş marka aracın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldığı değerlendiriliyor.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ

Yangını gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine iletti. Ekipler zamanında müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi; fakat araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.