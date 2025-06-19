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Darende’de Tarihi Eserler Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Malatya’nın Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 273 adet sikke, 6 adet yüzük, 4 adet heykel ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarını korumak ve tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Darende ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Şüphelilere ait adreslere yapılan baskınlarda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında elde edilen 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ve diğer çeşitli tarihi eserler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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