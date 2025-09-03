Haberler

Darende’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Sandıkkaya Mahallesi civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne gitmekte olan Mehmet Barut (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi ve yan yattı. Olay sonucunda sürücü ağır yaralar aldı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde gerçekleştirilen Barut, daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ulaştırıldı. Kazaya dair araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.