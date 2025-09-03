Darende’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu üzerindeki Sandıkkaya Mahallesi civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Kayseri yönüne gitmekte olan Mehmet Barut (61) yönetimindeki 26 AH 387 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi ve yan yattı. Olay sonucunda sürücü ağır yaralar aldı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde gerçekleştirilen Barut, daha sonra hava ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ulaştırıldı. Kazaya dair araştırmalar devam ediyor.