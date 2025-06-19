Darende’de Tır Su Kanalına Girdi

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Malatya’nın Darende ilçesinde, bir tırın su kanalına düşmesi sonucunda bir trafik kazası yaşandı. Alınan bilgilere göre, S.A. (39) yönetimindeki 71 ACH 641 plakalı tır, D-300 karayolu üzerinde 21’inci kilometrede sefer halindeyken kontrolünü kaybetti. Gürün yönünden Malatya’ya doğru ilerleyen araç, yolun sağındaki su kanalına girerek yoldan çıktı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile Darende Devlet Hastanesi’ne taşındı. Şu an için yaralının durumu hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başladı.