Darende’de Trafik Kazası, 1 Ölü

TRAFAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’nın Darende ilçesi yakınlarında gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, öğle saat 13.20 sıralarında Malatya-Darende karayolu üzerindeki Tataruşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Dinçer (45) kontrolündeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, Darende yönünden Malatya yönüne doğru seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bariyere çarptı.

TAKLA ATAN ARAÇTA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan üç kişiden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, kalan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin araçta yolcu olarak bulunan Aycan Dinçer (45) olduğu belirlendi. Sürücü Nihat Dinçer’in sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Araçta diğer yolcu olarak bulunan Mahfus Türkan ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.