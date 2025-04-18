Darende’de Yangın Kontrol Altına Alındı

DARENDE’DE YANGIN CONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SÖNDÜRÜLDÜ

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan sazlık alanda sabah saatlerinde bir yangın çıktı. Olay, ilçenin Hisarcık Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sazlık alanda alevler yükselmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızlıca yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

YARALANAN OLMADI, İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durum oldu. Olayla ilgili bir inceleme süreci başlatıldı.