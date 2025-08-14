Darende’de Yaz Kur’an Programı Yapıldı

KURS KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde yaz Kur’an kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Program, Hulusi Efendi Hafızlık Yaz Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Emin Eryıldız’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte, Taceddin-i Veli Kur’an Kursu öğrencileri “Örnek Şahsiyetler” adlı bir gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, etkinlik esnasında yaptığı konuşmada, kurslara destek olan personele ve hayırseverlere teşekkür etti. Ayrıca, kurslarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.