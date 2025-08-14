Haberler

Darende’de Yaz Kur’an Programı Yapıldı

KURS KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde yaz Kur’an kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Program, Hulusi Efendi Hafızlık Yaz Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Emin Eryıldız’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte, Taceddin-i Veli Kur’an Kursu öğrencileri “Örnek Şahsiyetler” adlı bir gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Sinan Şen, etkinlik esnasında yaptığı konuşmada, kurslara destek olan personele ve hayırseverlere teşekkür etti. Ayrıca, kurslarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haberler

İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.