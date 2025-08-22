Darende’de Zengibar Güreş Festivali Yapılacak

FESTİVALİN TARİHİ VE ETKİNLİKLERİ

Malatya’nın Darende ilçesinde bu yıl 72’ncisi gerçekleştirilecek Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali çerçevesinde çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Darende Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, festival etkinlikleri 29-31 Ağustos tarihleri arasında planlandı. Festival kapsamındaki ilk etkinlik olan Darende Yöresel Yemek Yarışması, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Güreş Sahası’nda yapılacak. Yöreye özgü lezzetler, jürinin beğenisine sunulacak ve başarı gösterenlere ödüller verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler Darende Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.

OKÇULUK TOYUNUNU BEKLİYORUZ

Aynı gün saat 15.00’te Darende Stadı’nda 2. Hasan Gazi Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte 8–18 yaş arası gençler ile yetişkin kadın-erkek kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. Dereceye girenlere 7 bin 500, 5 bin ve 2 bin 500 lira para ödülü ve madalya takdim edilecek. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da ise Heyiketeği Mahallesi Trap Atış Poligonu’nda 23. Mehmet Terzi Trap Atışları yapılacak. Amatör ve profesyonel kategorilerde olacak yarışmalarda dereceye giren sporculara toplamda 30 bin lira değerinde para ödülü ve madalya verilecek.

GÜREŞ ORGANİZASYONU HEYECANI

31 Ağustos Pazar günü Darende Güreş Sahası’nda 72. Zengibar Karakucak Güreşleri düzenlenecek. Türkiye’nin çeşitli illerinden pek çok başpehlivan ve güreşçi, er meydanında altın kemer için mücadele edecek. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festivalin ilçenin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamını yansıtan önemli bir gelenek olduğunu vurguladı ve “72’nci kez düzenleyeceğimiz Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’mizde hem ata sporumuzu yaşatıyoruz hem de ilçemizi sportif ile kültürel faaliyetlerle buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” şeklinde ifade etti.