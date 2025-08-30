Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

65 YILI GERİDE BIRAKAN FESTİVAL

Malatya’nın Darende ilçesinde bu yıl 72’incisi gerçekleştirilen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’nde ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Darende Güreş Sahası’nda düzenlenen etkinlikte Akçıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri kamuflaj kıyafetiyle performans sergiledi.

SEVİLEN ŞARKILARLA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR

Sanatçı, “Fark Atıyor”, “Yüzyılın Aşkı”, “Tabi Tabi” gibi popüler parçalarını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Konser alanını dolduran müzikseverler, Akçıl’ın seslendirdiği şarkılarla eğlenceli bir akşam geçirdi.

BAŞKAN BOZKURT’TAN ANLAMLI HEDİYE

Etkinlikte, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Sinan Akçıl’a yöresel kayısı ürünlerinin yer aldığı bir hediye sepeti sundu. Bu jest, festivalin coşkusunu artırdı ve katılımcılar üzerinde güzel bir etki bıraktı.