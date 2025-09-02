Darfur’da Heyelan, Binden Fazla Ölü

SUDAN’DA HEYELAN FELAKETİ

Sudan’ın Darfur bölgesindeki Marra Dağları’nda meydana gelen heyelan, şiddetli yağışlar sonucu bir köyün toprak altında kalmasına yol açtı ve binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Darfur’un batısındaki etkili yağışlar, bu trajik olayın temelini oluşturdu. Heyelanın yaşandığı Murra Dağları’nda, toprak kayması sonucu bir köy tamamen gömüldü. Sudan Kurtuluş Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Pazar günü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu” denildi. Açıklamada ayrıca, bölgede binlerce kişinin tehlike altında olduğu belirtildi.

KÖYLER TEHLİKE ALTINDA

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgedeki yerel kaynaklar, 8 köyün ciddi bir tehdit altında olduğunu aktarıyor. Birçok aile, evlerini terk ederek güvenli alanlara sığınmak zorunda kaldı. Kaynaklar, bölgeye giden yolların kapandığını ve bu durumda uluslararası yardım olmaksızın binlerce kişinin hayatının ciddi bir risk altında olduğunu bildirdi.

Sudan Kurtuluş Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdurrahman En-Nayer, “Köy halkı, kısıtlı imkanlarla toprak altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştı, ancak ekipman eksikliği ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle çalışmalar imkansız hale geldi” açıklamasında bulundu. Darfur Valisi Minni Minawi ise yaşananları insani bir felaket olarak tanımlayıp, uluslararası yardım çağrısı yaptı.