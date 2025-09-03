Darfur’da Yağışlar Heyelan Oluşturdu

SUDAN’DA HEYELAN FELAKETİ VE CAN KAYIPLARI

Sudan’ın batısında yer alan Darfur bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda heyelan meydana geldi. Bu olay Marra Dağları’nda gerçekleşti ve bir köy tamamen toprak altında kaldı. Gerçekleşen felaket sonucunda 1000’den fazla kişi yaşamını yitirirken, 6 ülke Sudan hükümeti ve halkına taziyelerini sundu. Sudan Kurtuluş Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Pazar günü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında binden fazla kişi hayatını kaybetti, yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu. Bölgede binlerce kişi tehlike altında” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, yerel kaynaklar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu bölgede 8 köyün de tehlikede olduğunu ve çok sayıda ailenin güvenli bölgelere kaçtığını bildirdi.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Bölgeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı bilgisi, uluslararası yardım olmadan binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğuna işaret ediyor. Sudan Kurtuluş Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdurrahman En-Nayer, “Köy halkı, kısıtlı imkanlarla toprak altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştı, ancak ekipman eksikliği ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle çalışmalar imkansız hale geldi” dedi. Darfur Valisi Minni Minawi, yaşanan olayları insani bir felaket olarak değerlendirerek uluslararası yardım çağrısı yaptı. Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan’ın batısındaki Orta Darfur eyaletinde meydana gelen heyelan felaketinde can kayıpları dolayısıyla başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

DÜNYA ÜLKELERİNDEN TAZİYELER

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “Cebel Marra’daki heyelan felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı” diledi. Ayrıca, ülkelerinin Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı, “Katar’ın Sudan halkına bu felaketin etkileriyle mücadelede tam destek sağlamaya hazır olduğunu” vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise, “Mısır, bu acı trajedide Sudan hükümeti, yönetimi ve kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, “Bu acı trajedide Ürdün’ün Sudan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu” belirterek taziyelerini sundu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da benzer bir dayanışma mesajı göndererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.