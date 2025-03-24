Dargeçit’te Sağlık Çalışanları İftarda Buluştu

DARGAÇİT’TE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR ARAYA GELDİ

Mardin’in Dargeçit ilçesinde sağlık çalışanları iftar etkinliğinde bir araya geldi. Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Yeşilmen’in organizasyonunda gerçekleşen iftar programına Kaymakam Muhammed Enes İpek, Emniyet Amiri Fatih Uyguralp, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşlın ve Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz dahil olmak üzere birçok kişi katıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VURGU

Toplantıya hizmet başkanları, Dargeçit Devlet Hastanesi ve Dargeçit Toplum Sağlığı Merkezi personeli, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ile 112 Acil Sağlık personeli de katılım gösterdi. İftar sofrasında sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ön plana çıkarıldı ve Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun önemi vurgulandı.