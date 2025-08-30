Haberler

Dargeçit’teki Yangın, 5 Saatte Söndürüldü

ORMANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik mücadelesiyle başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Çatalcam ile Alayurt Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

DUMAN GÖRENLER DURUMU BİLDİRDİ

Bölgedeki vatandaşlar, dumanın yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale ederek, 5 saat sonunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için dair inceleme ve araştırma faaliyetleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.