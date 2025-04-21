Darıca’da 1 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

DARICA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıca ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, bir esrar öğütme aparatı ile bir tabanca bulundu.

Evde bulunan S.H., gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.H., mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Özellikle uyuşturucu ve silah ile ilgili yürütülen bu tür operasyonlar, güvenlik güçlerinin bölgedeki suç oranını azaltma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.