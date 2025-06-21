Darıca’da 162 Ecza Hapı Bulundu

DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, araçla seyahat eden iki şüphelinin üzerinde gerçekleştirilen aramada 162 adet sentetik ecza hapı bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 19 Haziran tarihinde Darıca’da şüpheli bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta, R.Ç. ve A.B. isimli şahısların üzerlerinde 162 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen haplar için işlem yapılırken, iki şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı.

İfadeleri alınan bu iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.