Darıca’da 3 Kadın Kıyafet Değiştirdi

DURUMUN GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, ara sokaklarda yaşanan bir olayda üç kadın, bir evin bahçesinde farklı renklerde eşarp ve giysi değiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına takıldı.

KADINLAR POŞETLERDEN KİYAFET ÇIKARDI

Darıca İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, dört kadından üçü, ellerindeki poşetlerden kıyafetler çıkararak değişim yaptı. Ardından, farklı renklerde eşarp ve giysiler giyen kadınlar, bölgeden ayrıldı. Bu durum çevredeki vatandaşlarda şüphe uyandırdı.

DİLENCİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Görüntülerdeki bu davranışlar dikkat çekerken, bazı vatandaşlar kadınların dilenci olduklarını ve giydikleri kıyafetlerin iş kıyafetleri olduğunu öne sürdü.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

