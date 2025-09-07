Darıca’da Amatör Futbol Turnuvası Yapıldı

AMATÖR FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Darıca’da amatör futbol turnuvası gerçekleştirildi. Temmuz ayında yaşamını yitiren amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut’un anısına düzenlenen turnuva, Nenehatun Mahallesi’nde bulunan Nenehatun Stadı’nda yapıldı. Turnuvanın yönetimini Deniz Ateş Bitnel üstlendi. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinin 12 yaş altı takımları bu etkinliğe katıldı.

BAŞKAN BİYIK’TAN MESAJ

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu kaydetti. Turnuvada Fenerbahçe birinciliği elde ederken, Galatasaray ikincilik ve Beşiktaş üçüncülük aldı. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

KÜÇÜKLER İÇİN KÜLTÜREL ETKİNLİK

Bu turnuva, genç yeteneklerin ve amatör futbolcuların bir araya gelerek dostluk ve fair play ruhunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Katılımcılar, hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

