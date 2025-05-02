Darıca’da Fuhuş Operasyonu Yapıldı

FÜHUŞ OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde fuhuşla ilgili gerçekleştirilen bir operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespit edilmesi, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

OPERASYON DETAYLARI VE KURTARILAN KADINLAR

Darıca ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda, şüpheliler R.Ç, C.Ç, M.Ş ve M.K. yakalandı. Bu süreçte, 7 mağdur kadın kurtarılıyor. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden C.Ç, M.Ş. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, özellikle fuhuşla mücadeleye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.