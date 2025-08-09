Haberler

Darıca’da Genç Bıçakla Yaralandı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir genç, 4 kişinin saldırısına uğrayarak bıçaklanarak yaralandı. Olay, Şehit Cevher Dudayev Sahili’nin çardaklar bölümünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik bir grup ile genç şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

TARTIŞMA VE ARBEDE

Bu tartışmanın büyümesiyle birlikte grup, gence saldırdı. Yaşanan arbede sırasında genç yaralanarak bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı.

