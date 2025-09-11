Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yer alan bir apartmana iki şüpheli girdi. Daha önce belirlenemeyen bu iki kişi, kapıları zorlamasına rağmen açmayı başaramayınca, daire önündeki iki çift ayakkabıyı çalmaya karar verdi. İlginç bir detay olarak, şüphelilerden biri kendi terliklerini olay yerinde bıraktı.

ŞÜPHELİLERİN DAVRANIŞLARI

Olay, Osmangazi Mahallesi Beyazıt Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Hırsızlık amacıyla binaya giren kimliği henüz tespit edilmeyen bu iki kişi, iki farklı dairenin kapılarını zorlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, dairelerden birinin önünde durmakta olan iki çift yeni ayakkabıyı alarak kaçtılar. Şüphelilerden biri, kendi terliklerini apartmanda bırakarak çaldığı ayakkabıyı giydi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin binaya ayrı ayrı girdiği, bir süre sonra kapüşonlarını takarak çıktığı ve tekrar geri döndüğü anlar yer alıyor. Bu görüntüler, şüphelilerin üç kez binaya giriş çıkış yaptığını gösteriyor.

BİNA SAKİNLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Bina sakinlerinden Ali Hanbaba, olayın sabah saat 05.00 civarında gerçekleştiğini belirtti. Hanbaba, güvenlik kamerasından şüphelilerin hareketlerini izlediklerini ifade ederek, “İki tane genç geliyor. Karşı komşunun demir kapısının orada duruyorlar. Birisi orada gözcülük yapıyor, diğeri binaya giriyor. Yaklaşık bir iki dakika sonra çıkıyorlar. Ardından ikisi birlikte giriyorlar. Bir iki dakika sonra tekrar çıkıyorlar, ikisi birlikte bir daha giriyorlar. Yani toplamda üç defa binaya giriş çıkış yapıyorlar” şeklinde konuştu.

SONUÇ VE POLİS MÜDAHALESİ

Hanbaba, şahısların kapıları açamadığını ve bir daireden iki yeni ayakkabı beğenerek aldıklarını söyledi. Ayrıca, “Biri kendi terliklerini burada bırakmış” ifadesini kullandı. Ayakkabı çalınan komşusunun şikayetçi olduğunu da ekleyen Hanbaba, “Bugün büyük ihtimalle polisler gelecek, sonucu bekliyoruz” dedi.