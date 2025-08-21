Darıca’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 3 farklı evden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Y.G. isimli kadın yakalandı. Ekipler, hırsızlık olaylarıyla ilgili detayları araştırırken, suçlu olarak belirlenen Y.G. hakkında kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

ADLİ SÜREÇ

Y.G., aktiviteleri sırasında Gebze ilçesinde tespit edilip yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Suç profiline bakıldığında, Y.G.’nin toplamda 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.